Mehr Geld für Pendler : Nächste Indextranche in Luxemburg: So steigen die Löhne, Gehälter und Renten ab Februar

Nächste Indextranche in Luxemburg: So steigen die Löhne, Gehälter und Renten ab Februar

Viele Menschen, die in Luxemburg leben oder arbeiten, bekommen jetzt mehr Geld: Die hohe Inflation im Januar lässt die nächste Indextranche greifen. Um welchen Prozentsatz neben Löhnen, Gehältern und Renten auch das Kindergeld steigt.

Die endgültigen Zahlen zum nationalen Verbraucherpreisindex für den Monat Januar sollen am 10. Februar 2023 im Anschluss an die monatliche Sitzung der Indexkommission publiziert werden, teilt Statec weiterhin mit.

Beim Index handelt es sich um eine wissenschaftliche Kennzahl für die Preisentwicklung in Luxemburg. Er misst anhand eines Korbs von rund 8000 Waren und Dienstleistungen in 255 Kategorien die durchschnittliche Preisveränderung. Übersteigt dieser Preisanstieg eine gewisse Schwelle, so wie es das nationale Statistikamt Statec für 2023 gleich dreifach prognostiziert hat, werden normalerweise alle Löhne, Gehälter und Renten sowie einige Sozialleistungen an die Steigerungen der Verbraucherpreise angepasst.