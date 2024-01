Luxemburger Arbeitsmarkt Mehr als 15 Milliarden Euro für deutsche Grenzgänger

Luxemburg hat seinen 221.251 Grenzgängerinnen und Grenzgängern aus Deutschland im Jahr 2022 rund 15,1 Milliarden Euro an Löhnen und Gehältern gezahlt. Luxemburger, die dagegen zum Arbeiten ins Ausland fahren, haben nur 2,1 Milliarden Euro an Löhnen wieder ins Land zurückgebracht. Das Defizit in der Zahlungsbilanz des Luxemburger Staates beläuft sich damit auf gut 13 Milliarden Euro, wie das nationale Statistikamt Statec nun analysiert hat.