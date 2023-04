Kassensturz bei Europas Royals Luxemburger Monarchie ist für die Bürger mit Abstand am teuersten

Vereinigtes Königreich, Spanien, Schweden, Belgien – aber auch Luxemburg: In all diesen Staaten Europas herrschen Monarchien, die in vielen Fällen von der eigenen Bevölkerung mitfinanziert werden. Mit Steuern, eigenen Gehältern und Zahlungen für Personal, Palastunterhalt oder Gebäude. Die britische Zeitung The Guardian hat nun Kassensturz gemacht und die Zahlungen der europäischen Königs- und Monarchenhäuser veröffentlicht.