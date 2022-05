Tanken : Benzin und Diesel: Neue Spritpreise seit dem Wochenende in Luxemburg

Service Luxemburg/Trier Die Spritpreise in Luxemburg waren erst am Donnerstag bei allen Kraftstoff-Sorten gefallen. Nun gibt es am Samstag wieder neue Preise. Für Benzin und Diesel geht‘s aber in unterschiedliche Richtungen.

Die Preise für Benzin und Diesel ändern sich ab Samstag, 7. Mai, in Luxemburg wieder. Das berichten Medien im Großherzogtum. Demnach gelten ab Mitternacht folgende Preise.

Spritpreise in Luxemburg ab dem 7. Mai 2022

Super 95: 1,790 Euro Euro pro Liter; die Preissteigerung beträgt 4,5 Cent.

Super 98: 1,882 Euro Euro pro Liter; die Preissteigerung beträgt 4,3 Cent.

Diesel: 1,818 Euro pro Liter; die Preissenkung beträgt 1 Cent.

Erst am Donnerstag hatte es Änderungen bei den Spritpreise in Luxemburg gegeben. Am Samstag waren zudem alle Sorten sogar über 5 Cent pro Liter teurer.