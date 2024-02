Jetzt Karten bestellen Neue Volksfreund-Workshops: Grenzgänger und Luxemburger Rente

Doch was müssen Grenzgängerinnen und Grenzgänger beachten? Wie hoch ist die Rente? Wo und wie beantrage ich sie? Und was passiert mit der deutschen Altersrente? Muss ich Steuern auf die Rente zahlen? Und wenn ja, in Deutschland oder in Luxemburg? All das sind Beispielfragen, die Stephan Wonnebauer klären wird. Er stellt fest, „dass sich viele Menschen ihr Wissen einfach aus dem Internet zupfen. Dabei versteht der Laie oft einiges falsch“, sagt er aus Erfahrung.