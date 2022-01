Blaulicht : Luxemburg: Polizei kesselt Corona-Demonstranten ein

Luxemburg Erneut haben im Nachbarland Gegner der bestehenden Corona-Maßnahmen in der luxemburgischen Hauptstadt protestiert. Die Polizei nahm mehrere Personen fest.

350 Menschen haben sich am Samstag in Luxemburg-Stadt am Bahnhof zu einer nicht angemeldeten Demonstration versammelt, die sich gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen richtete.