Luxemburg : Überfälle auf Tankstellen an der Obermosel: Polizei sucht nach Tatverdächtigen (Fotos)

Überfälle auf Tankstellen an der Obermosel: Polizei sucht nach Tatverdächtigen (Fotos)

2021 und 2022 überfielen bislang unbekannte Räuber in Luxemburg Tankstellen an der Obermosel - jetzt hat die Polizei Bilder von Überwachungskameras veröffentlicht.

In den Monaten Oktober und November 2021 sowie Januar 2022 kam es in Luxemburg im Raum Schengen/Remerschen zu drei Raubüberfällen auf Tankstellen, bei denen der Haupttäter das Personal unter Vorzeigen einer Faustfeuerwaffe dazu aufforderte, ihm die Tageseinnahmen auszuhändigen, wie die Polizei mitteilt. Die Raubüberfälle ereigneten sich jeweils in den Abendstunden des 21. Oktober 2021, 3. November 2021 sowie 11. Januar 2022.