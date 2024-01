Royaler Nachwuchs Prinz Félix und Prinzessin Claire erneut Eltern: So heißt der jüngste Spross der luxemburgischen Dynastie

Der kleine Prinz Balthasar Felix Karl heißt der neue Sohn. Er wurde am Sonntag in einem Krankenhaus in Luxemburg geboren, wie das großherzogliche Hofmarschallamt mitteilt. Prinz Félix und die gebürtige Hessin Claire Lademacher haben bereits eine Tochter Amalia und einen Sohn Liam. Dem Hof zufolge lebt Prinz Félix seit 2018 mit seiner Familie in Frankfurt.