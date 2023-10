Ursache ist klar Geblitzt? Deshalb könnten Raser in Luxemburg ungestraft davonkommen

Luxemburg · Das hat viele Verkehrssünder in Luxemburg gefreut: In 10.998 Fällen bekamen die Raser nämlich in den vergangenen zwölf Monaten keine Konsequenzen zu spüren - obwohl sie von Blitzern erwischt wurden. Was die Ursache war und ob die Verkehrsrowdys ungeschoren davonkommen.

26.10.2023, 07:17 Uhr

Radarkontrolle: Autofahrer, die in Luxemburg auf der B40 Richtung Frankreich unterwegs sind, werden von dieser Säule geblitzt. Foto: Editpress/Tobias Senzig

Von Tageblatt/MRA

10.998 Mal wurden Raser in Luxemburg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit oder beim Fahren über Rot von einer der 34 stationären Radarfallen im Land geblitzt – aber keine Punkte von ihrem Führerscheinkonto eingezogen. Denn ein Jahr lang funktionierte ein Computersystem nicht, das im Falle einer größeren Verkehrsordnungswidrigkeit auch den entsprechenden Punkteabzug auslöste. Das berichtete RTL am Montag zuerst und bestätigte das CTIE, das Informatikzentrum der Regierung, am gleichen Tag gegenüber dem Tageblatt.