Reiseführer-Empfehlung : Kulturhauptstadt Esch: Reise zum luxemburgischen Industrie-Erbe

Im „Humpen“ wurde bis vor 50 Jahren die Schlacke, die nach dem Schmelzen der Minette übrig blieb, ins heutige Naturschutzgebiet „Haard“ transportiert. Dort wurde das Eisenerz auch im Tagebau gewonnen. Foto: Alexander Schumitz

Rechtzeitig zum Start des europäischen Kulturjahres in Esch ist der Reiseführer „Guide Zoom Minett“ erschienen. Eine klare (Lese-)Reiseempfehlung.

Was von Esch am Ende des Jahres als europäische Kulturhauptstadt bleibt, ist ungewiss. Aber zumindest eine Sache ist den Festivalorganisatoren gelungen. Mit dem Reiseführer Zoom Minett haben sie ein Buch herausgegeben, dass den Süden Luxemburgs mit den benachbarten Erzgruben Lothringens verknüpft. Damit haben sie Grenzen überschritten, etwas, was man in dieser Literaturgattung nur selten findet.

Europäische Kulturhauptstadt Esch: Lesenswerter Reiseführer Zoom Minett

Aber das Buch ist auch sonst lesenswert. Statt Ort für Ort, Sehenswürdigkeit für Sehenswürdigkeit und einem touristischen Trampelpfad nach dem anderen abzuarbeiten, schauen sich die drei Autorinnen Sabrina Notka, Marie Mathieu und Jennifer Müller in den Orten um und fördern ihre Geschichte(n) zutage. Sie suchen quasi den Quellcode des Biosphärenreservats Minette.

Sie starten in der französischen Gemeinde Thil, wo die Alzette entspringt und sich laut luxemburgischer Nationalhymne „durch Wiesen und Felder windet“. Tatsächlich verwandelte sich der Fluss im Zuge der Industrialisierung in eine stinkende Kloake, die inzwischen mit viel Aufwand renaturiert wird. Von dort ist es nicht weit in die Rue de l‘Alzette von Esch, einem Sammelsurium aus Historismus und Jugendstil. Heute gilt sie als längste Einkaufsstraße des Großherzogtums. Hier kann man nicht nur flanieren und shoppen – 29 veilchenfarbene Stahlmasten laden auf dem Pflaster über der Alzette zum Grübeln über den Wandel der malochenden Berg- und Stahlarbeiter hin zu einer modernen und multikulturellen Gesellschaft ein.

Mit dem Reiseführer kann man sich aber auch auf die Suche nach „der“ Traditionsbrauerei im Süden von Luxemburg machen. Gegründet wurde sie 1842 von Jean-Baptiste Bofferding in Käerjeng. Und wer weiß schon, dass das Quellwasser, aus dem das Hopfengetränk gebraut wird, aus einem See kommt, der 300 Meter unter der Erde liegt? Und wem Bier nicht schmeckt, dem sei ein Abstecher auf den „Tëtelbierg“ empfohlen. Vielleicht findet er in den über 2000 Jahre alten Ruinen des keltischen Oppidums einen „Zaubertrank“, den ein Druide für die „unbesiegbaren“ Gallier mischte. Obwohl: Nach der Eroberung Galliens durch Julius Cäsar war auch der „Tëtelbierg“ bald von den Römern übernommen worden.

Tipps vom Naturschutzgebiet Haard bei Dudelange bis zum Bofferdanger Moor

Oder wie wäre es mit einem Trip durch das Naturschutzgebiet Haard bei Dudelange. Bis vor rund 50 Jahren wurde dort die Minette – Eisenerz – im Tagebau abgebaut. Nach dem Schmelzen des Erzes wurde die Schlacke wieder dorthin zurückgefahren. Heute findet man hier seltene Schmetterlinge und Orchideen. Alternativ lädt das Bofferdanger Moor zu einem Besuch ein. Dort haben die Brüder Ketten Ende des 19. Jahrhunderts Torfmoos gestochen. Das brauchten die beiden Rosenzüchter, um ihre Pflanzen rund um den Globus zu verschicken.

Die Autoren erzählen immer wieder kurze Geschichten, die den Orten, die sie beschreiben, eine gewisse Magie verleihen. Sie machen neugierig oder schärfen den Blick für Details. Vielleicht finden Sie auf dem nächsten Flohmarkt eine Karbidlampe aus der Fabrik von Pierre Schiltz. Woran man sie erkennt? Dafür sollte man einen Blick in den Guide Zoom Minett werfen. Alexander Schumitz