Staudamm der Our So entstand das riesige Reverse Graffiti in Vianden - ganz ohne Farbe

„Ich wollte mit der Zeichnung eine Hommage an die Arbeiter schaffen, die den Damm erbaut haben. Das Motiv reiht sich ein in meine Porträts, wie ich Sie auch schon in Bamberg oder im südfranzösischen Hafenstädtchen Sète erstellt habe“, sagte Klaus Dauven. „Im Gegensatz zu den Darstellungen von Blüten, Bäumen oder Tieren auf anderen Staudämmen, die mitten in der Natur liegen, passen menschliche Gesichter hier besser, da sich mit dem Ort Vianden ein urbaner Raum anschließt”, so Dauven weiter. So wie seine anderen sogenannten Reverse Graffiti wird auch dieses Werk durch Witterung und biologischen Bewuchs mit der Zeit wieder verschwinden.