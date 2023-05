Eurovision-Song-Contest Luxemburg wird wieder am ESC teilnehmen

Luxemburg · Damit hat niemand gerechnet: 30 Jahre nach der letzten Teilnahme am ESC will Luxemburg im nächsten Jahr wieder an dem internationalen Wettbewerb teilnehmen. Was dahinter steckt und was sich die Regierung davon erhofft.

13.05.2023, 09:32 Uhr

Luxemburg will wieder am ESC teilnehmen. Foto: dpa/Eurovision