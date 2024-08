Veranstaltung in Luxemburg Schueberfouer 2024: Diese Highlights erwarten die Kirmes-Besucher

Für die kommende Schueberfouer wurden der Beginn am 23. August und das Ende am 11. September bestätigt. Die Kirmes ist täglich geöffnet und bietet Vergnügung von 12 Uhr mittags bis 1 Uhr in der Nacht. Die gastronomischen Betriebe können bereits ab 11 Uhr öffnen. Der Eintritt zum Gelände ist frei. Nur am letzten Tag ist schon um 22 Uhr Schluss. Dann gibt es zum Finale das große Feuerwerk auf der Großherzogin-Charlotte-Brücke.