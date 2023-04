Royales Großereignis Countdown zur Hochzeit von Prinzessin Alexandra in Luxemburg

Dass es überhaupt zur Vermählung der 32-Jährigen kommt, war erst am 7. November 2022 bekannt gegeben worden. Alexandra lebt zurückgezogen. Und so war auch vielen Luxemburgern neu, dass sie einen Traumprinzen gefunden hat, geschweige denn, dass bald eine royale Hochzeit ins Haus, pardon in den Palast, stehen würde. So gibt es bislang auch erst zwei öffentliche Fotos von dem Luxemburger Traumpaar. Denn auch der neue Prinz, Modell Vorzeigeschwiegersohn, ist publikumsscheu. Er ist in der Bretagne aufgewachsen, gläubiger Katholik, Literaturwissenschaftler und selbst in Latein, Altgriechisch und Altfranzösisch bewandert sowie als Verleger aktiv.