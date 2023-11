Fleisch aus Frankreich, Hirsch aus Schottland, Fisch aus der Bretagne und weißer Trüffel aus dem Périgord: Als Louis Linster vor vier Jahren in die großen Fußstapfen seiner Mutter Léa tritt und ihr Restaurant übernimmt, ist das in dem 3000-Seelen-Ort Frisange erst mal eine erfolgreich geglückte Nachfolgeregelung in sechster Generation.