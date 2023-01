Energie : „Made in Luxembourg“: Unternehmen will jährlich 100.000 Solarmodule produzieren

„Made in Luxembourg“: Unternehmen will jährlich 100.000 Solarmodule produzieren

Künftig sollen 100.000 Solarpaneele in Luxemburg gebaut werden. Das Land will sich damit unabhängiger von chinesischer Produktion machen. Symbol-Foto: dpa Foto: dpa/Marijan Murat

Solarcells will jährlich 100.000 Solarpaneele für den Luxemburger Markt im Großherzogtum produzieren, das entspricht etwa einem Fünftel der jährlich verbauten Menge. Damit will man nicht nur die Energiewende im Land schneller voranbringen.

Wo noch vor einigen Jahren im Luxemburger Stadtteil Hollerich auf dem ehemaligen Gelände des Zigarettenherstellers Heintz Van Landewyck Tabak verarbeitet wurde, hält die Energiewende „Made in Luxembourg“ Einzug. Von September an wird das aus dem Gebäudetechnikkonzern Socom und dem belgischen Hersteller von Photovoltaik-Modulen, Evocells, entstandene neue Produktionsunternehmen Solarcells Luxembourg seine Produktion von Solarmodulen im Großherzogtum aufnehmen. Dazu sollen fünf Millionen Euro zum Aufbau der Produktion investiert werden.

Für Luxemburgs Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng, Grüne) bei der Vorstellung des Projekts ein Grund zur Freude: „Dieses Projekt hilft Luxemburgs Energieunabhängigkeit zu stärken und den Energiewandel zu beschleunigen.“ Denn zunächst soll die lokale Nachfrage nach Photovoltaikpaneelen bedient werden. Solarcells will dazu jährlich 100.000 Paneele produzieren, das wäre etwa ein Fünftel der derzeit in Luxemburg jährlich verbauten Paneele. Ab 2026 soll sich die Produktion sogar verdoppeln. Und was ebenfalls geplant ist: Nicht nur der Bau der Module, sondern auch die Produktion der Solarzellen soll mittelfristig in Luxemburg aufgebaut werden.