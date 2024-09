Damals in Luxemburg Staatskrise! Der Tag, als sich der Großherzog für die Kirche entschied (Fotos)

Für die katholischen Gläubigen ist es ein Highlight, als Papst Franziskus in Luxemburg landet. Am 26. September endet eine lange Abwesenheit der Kirchenoberhäupter im Großherzogtum. Das letzte Mal war ein Papst 1985 dorthin gekommen. Dabei ist ein großer Teil der Bevölkerung katholisch. Für leicht getrübte Stimmung könnte bei manchen Luxemburgern vielleicht ein Ereignis aus der jüngeren Vergangenheit sorgen. Denn anlässlich des Papstbesuchs wird in Luxemburg auch wieder die letzte Staatskrise diskutiert. Man hat nicht vergessen, dass der Vatikan dabei durchaus eine Rolle spielte.