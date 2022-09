Herz Europas : Die Stadt Luxemburg: Hauptstadt, Finanzplatz und ein Highlight für Touristen

Der Fluss Alzette in Luxemburg-Stadt. Foto: Getty Images/iStockphoto/tibu

Luxemburg Alles fing einmal ganz klein an, doch heute gehört die Hauptstadt von Luxemburg zu den wichtigsten Städten der Welt. Neben Finanzgeschäften und Europäischer Union gibt es dort noch mehr zu entdecken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Janine Bergendahl

Wo genau liegt die Stadt Luxemburg?

Die Stadt Luxemburg liegt im Süden des Großherzogtums Luxemburg. Sie wird wegen ihrer zentralen Lage gerne als „Herz Europas“ bezeichnet. Die jeweilige Grenzen zu Frankreich und Deutschland liegen nur 20 Autominuten entfernt, nach Belgien sind es sogar nur 15 Minuten. Durch die Stadt fließt die Alzette.

Wie groß ist Luxemburg, und wie viele Einwohner hat die Stadt?

Luxemburg ist die größte Stadt des Landes und nimmt rund 51 Quadratkilometer ein. Im Staat Luxemburg leben rund 128.500 Einwohner in der Hauptstadt – das sind knapp 20 Prozent der Gesamtbevölkerung. Obwohl Luxemburg relativ wenige Einwohner hat, ist die Bevölkerung ein Multi-Kulti-Schmelztiegel. Durch den internationalen Dienstleistungssektor setzen sich die Einwohner sehr international zusammen und machen Luxemburg zu einer kleinen Metropole mitten in Europa. Über 60 Prozent der Bevölkerung stammen aus anderen Ländern, viele aus den benachbarten Staaten der "Europäischen Union".

In welche Stadtteile ist die Hauptstadt Luxemburgs gegliedert?

Die Stadt Luxemburg ist in 24 Viertel gegliedert, die sogenannten „quartiers“. Im Einzelnen sind das Beggen, Belair, Bouneweg-Nord/Verlorenkost, Bouneweg-Süd, Cents, Cessange (Zessingen), Clausen, Dommeldange (Dommeldingen), Eich, Gare (Bahnhofsviertel), Gasperich, Grund, Hamm, Hollerich, Kirchberg, Limpertsberg, Merl, Mühlenbach, Neudorf/Weimershof, Pfaffenthal, Pulvermühl, Rollingergrund, Ville Haute (Oberstadt) und Weimerskirch.

Bei Touristen erfreut sich Grund besonderer Beliebtheit. Der idyllische Stadtteil in der Unterstadt ist eines der ältesten Viertel der Stadt Luxemburg und gehört seit 1994 zum UNESCO-Welterbe. Er wird in Reiseführern gern als „Dorf in der Stadt“ bezeichnet und lädt mit seinem historischen Charme zu einem gemütlichen Spaziergang ein. Das Kontrastprogramm gibt es auf dem Kirchberg-Plateau: Das Banken- und Finanzviertel besticht durch seine ultramoderne Architektur von gleich mehreren bekannten Architekten. So wurde beispielsweise das „Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean“ (MUDAM) vom sino-amerikanischen Architekten Ieoh Ming Pei entworfen. Er hatte bereits die Pyramide des Pariser Louvre entworfen. Die meisten Sehenswürdigkeiten erwarten die Touristen in der Oberstadt. Nicht verpassen sollte man die gotische Kathedrale „Notre-Dame de Luxembourg“, die Adolphe-Brücke, die Festungsanlage „Chemin de la Corniche“ und das Mahnmal „Gëlle Fra”, die Skulptur „goldene Frau“.

Welche europäischen Institutionen sind in Luxemburg angesiedelt?

Die Stadt Luxemburg ist neben Brüssel und Straßburg der Verwaltungssitz der Europäischen Union. So finden sich hier der Sitz des Europäischen Gerichtshofs, der Sitz des Europäischen Rechnungshofs, der Sitz des Sekretariats des Europäischen Parlaments, der Sitz der Europäischen Investitionsbank, der Sitz der Dienststellen der Europäischen Kommission, der Sitz der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, der Sitz der Europäischen Staatsanwaltschaft und der Tagungsort des Rates der Europäischen Union. Viele der Institutionen der Europäischen Union befinden sich im Nordosten der Stadt.

Wann wurde die Stadt gegründet, und wie hat sie sich entwickelt?

Gegründet wurde Luxemburg schon im Jahre 963. Durch einen Tausch von Ländereien bekam ein Graf namens Siegfried ein Kastell, das sich auf einem Felsvorsprung über dem Tal des Flusses Alzette befand. Hier ließ er sich ein kleines Schloss errichten und bildete so den Kern der zukünftigen Stadt Luxemburg. Der Name Luxemburg geht auf das Kastell zurück, das laut Urkunde, die die Besitzübernahme regelte, den Namen „Lucilinburhuc“ trug. Dabei ist die Übersetzung ganz schlicht „kleine Burg“. Der Name übertrug sich erst auf die Stadt, die sich um die Burg herum bildete, und dann auf das gesamte Land. Noch heute tragen Stadt und Land den gleichen Namen.

Eine Stadt im eigentlichen Sinn entstand allerdings erst ab dem 12. Jahrhundert. Ab dem 14. Jahrhundert stieg die Zahl der Einwohner deutlich an, und die Stadt wurde mit dem Bau neuer Schutzwälle erweitert. Das Stadtgebiet wuchs dadurch von fünf auf 23 Hektar an. Diese Größe behielt Luxemburg eine sehr lange Zeit, und erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts dehnte sich die Stadt weiter aus.

Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Luxemburg zum europäischen Verwaltungszentrum und damit von der Kleinstadt zu einem Treffpunkt Europas. Neben Straßburg und Brüssel ist Luxemburg bis heute einer der drei Sitze der Europäischen Union. Der Gerichtshof, die Investitionsbank, der Europäische Rechnungshof, das Sekretariat des Parlaments, das Amt für amtliche Veröffentlichungen, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und die Europäische Staatsanwaltschaft haben sich in Luxemburg niedergelassen. Und kurioserweise ist das alles „vorläufig“. So hieß es zumindest, als die Außenminister der sechs Gründungsmitglieder der „Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl EGKS“ entschieden, dass der Sitz der Europäischen Union vorläufig an Luxemburg ginge. Dies hat weitreichende Konsequenzen für die Stadt. Seit 1960 befindet sich das europäische Verwaltungszentrum auf dem Kirchberg-Plateau von Luxemburg-Stadt.

Damit entwickelte sich auch der Finanzplatz Luxemburg. Die Zahl der Banken wuchs schnell an: So waren es im Jahr 1960 gerade einmal 17 ansässige Geldinstitute in Luxemburg, und im Jahr 1994 schon 218.

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Hauptstadt Luxemburg?

Die Stadt Luxemburg hat viele Sehenswürdigkeiten zu bieten mit ihrem französischen Charme und der pittoresken Altstadt mit den verwinkelten Gassen. Dabei zeigt sich Luxemburg sehr weltoffen, modern und gleichzeitig historisch beeindruckend. Die Hauptstadt misst gerade mal 51 Quadratkilometer und kann so zu Fuß „erobert“ werden. Viele Sehenswürdigkeiten sind nur wenige Gehminuten voneinander entfernt.

Am besten beginnt man seine Tour an der Kirche (Église) „Saint-Michel“. Die hellen Gebäude in diesem historischen Viertel gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es lohnt sich eine Stippvisite zum „Palais Grand-Ducal“. Hier erinnern die Wachposten vor dem Palast an den Buckingham Palace in London. Der eigentliche Palast stammt aus dem 16. Jahrhundert und diente lange als Regierungssitz Luxemburgs. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Gebäude umgebaut und gilt seither als Amtssitz. Heute dient der Palais Grand-Ducal als Zuhause des luxemburgischen Großherzogs.

Im Regierungsviertel gibt es auch viele lokale Wochenmärkte und kleine Cafés. Sie stehen im Kontrast zu den futuristischen Banken und großen und modernen Bürokomplexen im Geschäftszentrum.

Ebenfalls zentral mitten im historischen Zentrum der Altstadt liegt der Fischmarkt („Fëschmaart“). In den engen Gassen rund um den Fischmarkt spielte sich früher das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben ab. Und auch heute sind die Gebäude, die den Platz säumen, beliebte Fotomotive. Auch das älteste Gebäude der Hauptstadt, das Haus „Ennert de Steiler“ liegt auf dem Weg.

Direkt auf dem „Place de la Constitution“ befindet sich der nächste Sightseeing-Punkt: Das „Monument du Souvenir“, im Volksmund schlicht die „Gëlle Fra“ („Goldene Frau“) genannt, ist eines der bedeutendsten Luxemburger Denkmäler aus Bronze. Von hier hat man auch einen schönen Blick auf das Petruss-Tal und die Adolphe Brücke („Pont Adolphe“). Die Brücke prägt das Stadtbild und bildet mit 153 Metern Länge die Verbindung zwischen Altstadt und Bahnhof. Der Doppelbogen macht die Adolphe Brücke zu einer der größten Gewölbebrücken auf der Welt. Eine weitere bekannte Sehenswürdigkeit von Luxemburg Stadt sind die Kasematten. Die Höhlen wurden im 17. Jahrhundert in den Felsen gehauen und gehörten zur Festung Luxemburgs. Ende des 19. Jahrhunderts hat man große Teile der Verteidigungsanlage abgerissen. Heute finden sich die Kasematten in der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes.

Wem nach so viel Historie nach etwas moderner Architektur ist, der wird am Place de l’Europe fündig: Die „Philharmonie Luxembourg“, das Konzerthaus, wurde im Jahr 2005 eröffnet und hat von oben die Form eines Auges. Über 800 Säulen sind rund um das Gebäude errichtet.

Freunde von religiösen Bauwerken sollten der Kathedrale Notre-Dame de Luxembourg einen Besuch abstatten. Sie wird auch als „Kathedrale unserer lieben Frau“ bezeichnet und ist eine spätgotische Bischofskirche des Erzbistums Luxemburg. Hier wird jedes Jahr die Muttergottesoktav gefeiert, eine Wallfahrt zu Ehren der Mutter Gottes. Sie ist die Schutzpatronin der Stadt Luxemburg. Ebenfalls sehenswert ist das barocke Refugium St. Maximin. Das Refugium war früher die Niederlassung der Trierer Reichsabtei St. Maximin, heute ist hier der Sitz der Premierminister des Großherzogtums.

Wer es architektonisch eher modern mag, der sollte das Plateau Kirchberg besuchen. Hier findet man viele innovative und spektakuläre Gebäude wie den Europäischen Gerichtshof, den Europäischen Rechnungshof, die Europäische Kommission, die Europäische Investitionsbank und das Parlament der Europäischen Union. Weil so viele europäische Institutionen hier ihren Sitz haben, wird der Kirchberg auch als Europaviertel bezeichnet. Obendrein befinden sich auf dem Kirchberg das Europäische Konferenz- und Kongresszentrum, die Philharmonie Luxembourg und die Messe Luxexpo.

Ein besonderer Moment ist der Besuch der beiden Militärfriedhöfe rund um die Stadt Luxemburg. Hier liegen auf dem US-amerikanischen 5.076 Soldaten und auf dem großen deutschen Militärfriedhof 10.913 Soldaten begraben, die während der Ardennenoffensive im Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen. Der deutsche Soldatenfriedhof war der erste offizielle Friedhof nach dem Zweiten Weltkrieg, den der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge außerhalb Deutschlands anlegen konnte.

Wie ist die Stadt Luxemburg zu einem international bedeutenden Finanzplatz geworden?

Im Staat Luxemburg hat man bereits früh die Zeitenwende erkannt und in Bankgeschäfte investiert. Früher lag der wirtschaftliche Schwerpunkt Luxemburgs auf Schwerindustrie und Landwirtschaft. Mit Beginn der 1970er-Jahre hat die Luxemburger Regierung konsequent eine Diversifizierungspolitik betrieben und neue Industrien angesiedelt. Vor allem der Banken- und Versicherungssektor wurde gefördert und weiterentwickelt. Der Erfolg gibt Luxemburg recht: Heute zählt die Hauptstadt gemeinsam mit Frankfurt am Main, London, New York City, Zürich, Hongkong und Singapur zu den wichtigsten Finanzplätzen der Welt.