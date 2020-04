Wegen Corona : Luxemburg Stadt sagt alle öffentlichen Events im Sommer ab - Eine Übersicht

Luxemburg Statt des traditionellen bunten Treibens in der Hauptstadt in den sonnigen Monaten herrscht weiter Corona-Flaute. Die Gemeinde sagt sämtliche öffentliche Events bis zum 31. Juli ab. Darunter der Nationalfeiertag, der ING Night Marathon und die Fête de la Musique.

– Die Konzerte, Animationen und Veranstaltungen auf der Place d’Armes und dem Knuedler

– Die Trödelmärkte

– Alle öffentlichen Versammlungen

– Die Sensibilisierungswochen für spezifische Bedürfnisse „Eine Stadt für alle“ von April bis Juni

– Der Tag der offenen Tür der städtischen Parks am 25. April

– Die „Mardis littéraires“ am 28. April, 12. Mai, 9. Juni und 14. Juli

– Die „Zéissenger Kiermes“ vom 1. bis 5. Mai

– Der „Mäertchen“ vom 2. bis 17. Mai

– Die Flohmärkte am 3. Mai, 7. Juni und 5. Juli

– „Konscht am Gronn“ am 3. Mai, 7. Juni und 5. Juli

– Die „Merler Kiermes“ vom 22. bis 26. Mai

– Der ING Night Marathon Luxemburg am 23. Mai

– „My Urban Piano“ vom 28. Mai bis 21. Juni

– Die „Gasperécher Kiermes“ vom 6. bis 9. Juni

– Die Theaterplage von Juni bis September

– Die Veranstaltung „Rencontres sans frontières“ am 14. Juni

– Die Veranstaltungen von „Sport für alle“ von April bis Juli

– Alle Nachbarschaftsfeste

– Die Fête de la Musique am 19. Juni

– Das „Intra Urban Youth Dance Festival“ am 21. Juni

– Die Veranstaltung „Future Talent Stage“ am 21. Juni

– Alle Veranstaltungen rund um den Nationalfeiertag vom 22. und 23. Juni

– Der „City Skyliner“ im Juli und August

– Die Veranstaltung „Kinnekswiss loves…“ am 3. und 4. Juli

– Die „Bouneweger Kiermes“ vom 10. bis 14. Juli

– Der Blues’n Jazz Rallye am 18. Juli

– Die Verantaltungen „Kanner in the City“ am 31. Juli und 1. August

– Alle Sport und Freizeitangebote auf der „Kinnekswiss“

– Die Sportwochen von Juli bis September 2020

– Das Streeta(rt)nimation Festival am 8. August

– Die Schueberfouer vom 21. August bis 9. September