Luxemburg-Stadt : Unfall zwischen Touristenbus und Lastwagen auf dem Pont Adolphe – zwei Menschen verletzt

Unfall auf dem Pont Adolphe. Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante

Luxemburg Ein Touristenbus und ein Lastwagen knallten am Mittwochmorgen gegen 11.40 Uhr auf dem Pont Adolphe, in der Avenue de la Liberté in Höhe der Place de Metz, ineinander

