Tanken : Luxemburg: Benzin ab Donnerstag wieder teurer – Diesel günstiger

Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Lxuemburg Erneut ändern sich die Preise für Diesel und Benzin an den Zapfsäulen in Luxemburg. Was die Kunden dort zahlen müssen.

Die Preisänderungen an den Tankstellen in Luxemburg gehen weiter. Wie luxemburgische Medien melden, gelten ab Donnerstag, 0 Uhr, an Zapfsäulen im Großherzogtum wieder neue Preise. Benzin wird dabei teurer, Diesel jedoch günstiger.

Die Preise ab Donnerstag (30. Juni):

Super 95 kostet pro Liter 1,916 Euro ( 1,5 Cent teurer).

( Super 98 kostet pro Liter 2,16 Euro (0,3 Cent teurer) .

(0,3 . Dieselpreis kostet pro Liter 1,878 Euro ( 8,6 Cent weniger).