Verkehr : Luxemburg testet den kostenlosen Nahverkehr

Auch die Tram in der luxemburgischen Hauptstadt kann von März an kostenlos genutzt werden. Foto: dpa. Foto: dpa/Harald Tittel

Luxemburg Eine Woche lang können alle Busse und Bahnen in Luxemburg kostenlos genutzt werden. Im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche testet das Nachbarland, wie der kostenlose Nahverkehr funktioniert. Ab März soll der öffentliche Verkehr für alle Nutzer kostenlos sein.

Ein halbes Jahr bevor der öffentliche Nahverkehr in Luxemburg für die Nutzer kostenlos wird, können Interessierte schon mal testen, wie es sein wird, im Nachbarland ohne Ticket in Bus und Bahn zu fahren.

Außerdem wird es in einigen Kommunen des Großherzogtums einen autofreien Tag geben, an dem mehrere Straßen in Städten und Gemeinden für den Autoverkehr gesperrt sein sollen.