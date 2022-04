Ermittlungen : Tote Frau in Luxemburger Restaurant: Auch Staatsanwaltschaft geht von Gewaltverbrechen aus

Tote Frau in Luxemburger Restaurant: Auch Staatsanwaltschaft geht von Gewaltverbrechen aus

Luxemburg Noch gibt es wenige Informationen über den vermutlich gewaltsamen Tod einer Italienerin in Luxemburg. Offenbar halten aber auch die ermittelnden Behörden ein Verbrechen für wahrscheinlich.

Am Ostersonntag wurde eine tote Frau in einem Restaurant in der Stadt Luxemburg gefunden. Bereits kurz danach gab es Hinweise, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Nun bestätigt die Staatsanwaltschaft Luxemburg, dass sie bei dem Todesfall von Fremdeinwirkung ausgeht.