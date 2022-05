Tanken : Diesel und Benzin: Das sind aktuell die Spritpreise in Luxemburg und Deutschland

Update Luxemburg/Trier Autofahrer brauchen schon seit Monaten starke Nerven – die Benzinpreise bleiben sehr hoch. In Luxemburg ist das Tanken günstiger, aber auch dort gibt es an der Zapfsäule viel Bewegung. Die aktuellen Preise.

Autofahrer in der Region haben beim Tanken in diesem Jahr schon eine wahre Achterbahnfahrt der Spritpreise erlebt: Kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges zogen die Preise an den Tankstellen in der Region, wie auch in Luxemburg, mehrfach hintereinander stark an.