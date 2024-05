Gastbeitrag: Warum die Region so sehr von einem vereinten Europa profitiert Luxemburg und seine Nachbarn — ein einzigartiges Erfolgsprojekt

Ich gehöre zu den Zeitzeugen, die noch erlebt haben, wie die Lage vor 30, 40 Jahren diesseits von Saar, Mosel und Sauer war. Als ich ein junger Politiker war, hatte das Land Rheinland-Pfalz zwei wirtschaftliche Sorgenkinder: Die Westpfalz und die Region Trier. Die Westpfalz litt unter dem Niedergang der Schuhindustrie. Die Region Trier schien mit ihren kleinbäuerlichen Betrieben und ohne nennenswerte Industrie in ihrer nationalen Randlage für alle Zeiten abgehängt. Die Arbeitslosenquote war zu allen Jahreszeiten zweistellig und die Pro-Kopf-Einkommen unterdurchschnittlich niedrig. Noch in den 90er-Jahren ging ich in den Handwerksbetrieben meines Wahlkreises „Klinken putzen“, um noch eine Lehrstelle für einen der zahllosen Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz „herauszuschlagen“. Die Stadt Trier hatte außer der „Porta“ nicht viel zu bieten. Der Eifel westlich der „Bitburger“ und des Nimstals wurde ein wirtschaftliches und soziales Siechtum vorausgesagt. Die Bevölkerungszahlen waren dramatisch rückläufig. Ohne Romika im Ruwertal und Bilstein auf dem Hochwald wäre im Mosel-Hochwald-Raum alles noch viel schlimmer gewesen. Baulandpreise von 20 oder 50 Mark waren da allenfalls ein billiger Trost. Bitburg lebte von den Amis, Wittlich dümpelte als Provinzstädtchen so vor sich hin und Saarburg wäre noch in den 90er-Jahren bei einem Abzug der Franzosen „kollabiert“. Als das zehn Jahre später geschah, war das wirtschaftlich verkraftbar. Die Winzer, die in den 50er-Jahren 20 Jahre alt wurden, waren in ihrer Mehrheit schlecht oder gar nicht ausgebildet. In der Weinbergsarbeit waren sie in der Regel tüchtig, in der Kellerwirtschaft gab es noch deutlich „Luft nach oben“ und von Weinvermarktung hatten sie keine Ahnung. In ihrer ganz überwiegenden Mehrheit waren die Winzer Fassweinvermarkter und damit einem Weinhandel ausgeliefert, der gelegentlich mit ihnen machte, was er wollte. Als dann Weinskandale ungeahnten Ausmaßes hinzukamen, war der gute Ruf des Moselweins endgültig dahin. Das gastronomische Angebot bestand weitgehend aus Dorfkneipen, in denen meistens die Mutter kochte – häufig erstaunlich gut. Wenn ich meiner Frau Ende der 70er-Jahre allerdings gastronomisch etwas Besonderes bieten wollte, bin ich mit ihr nach Ahn oder Ehnen in Luxemburg gefahren. Auf der Rückfahrt fragte der luxemburgische Zollbeamte am Grenzübergang Wasserbillig höflich, aber bestimmt: „Huet d‘ neischt ze deklareijeren?“ Wenige Meter weiter stand auf der anderen Seite der Sauer der „Dicke“, nein, nicht Helmut Kohl, sondern Karl Heinrich Orth – die Inkanation des unaufgeregten und störungsfreien kleinen Grenzverkehrs zwischen dem Trierer Land und Luxemburg – und winkte wohlwollend und mit lässiger Handbewegung durch. Die er kannte, grüßte er mit einer Handbewegung an die Dienstmütze – und das waren fast alle. Kein Mensch, der halbwegs bei Verstande ist, trauert diesen Zeiten nach oder wünscht sie sich gar zurück. Nostalgie ist häufig die Verklärung einer Zeit, die es nie gab.