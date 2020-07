Corona-Krise : Der Premier ärgert sich über Luxemburgs Party-Szene

Luxemburg Luxemburg verzeichnet weiterhin steigende Corona-Neuinfektionen. Premierminister Bettel macht dafür die Unvernunft von Feiernden verantwortlich.

Premierminister Xavier Bettel hatte zuvor in einer zum Teil sehr leidenschaftlich gehaltenen Rede zur Lage der Nation an die Verantwortung und die Solidarität der Bürger appelliert. Durch die Unvernunft einiger dürfe nicht das Erreichte, also die niedrigen Infektionszahlen, aufs Spiel gesetzt werden. Es könne nicht sein, dass die durch erneute Einschränkungen bestraft würden, die sich an Regeln hielten. „weil andere es nicht tun“, kritisierte Bettel. Er spielte damit auf Partys im Privaten und Kneipen an, bei denen sich offenbar nicht an Hygiene- und Abstandsregeln gehalten wurde. Der Premierminister warf den Teilnehmern dieser Runden unsolidarisches Handeln vor. Solche Partys gelten als Hotspots für die neue Welle in Luxemburg. Die Regierung hatte bereits in der vergangenen Woche angekündigt, die Lockerungen für solche Treffen wieder teilweise rückgängig zu machen und größere Partys mit mehr als 20 Leuten mehr oder weniger zu verbieten. Man werde alles tun, um eine zweite Welle zu verhindern, sagte Bettel vor den Abgeordneten der Kammer. Doch angesichts der aktuellen Zahlen befürchten viele in Luxemburg, dass die zweite Welle längst begonnen hat. Einen erneuten Lockdown wie im März solle es nicht mehr geben, sagte Gesundheitsministerin Lenert. Auch lokale Lockdowns wie derzeit in einzelnen Regionen Spaniens oder kürzlich nach dem massenhaften Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies im Kreis Gütersloh soll es in Luxemburg nicht geben. Man wolle die gerade erlangte „Quasi-Normalität“ nach Möglichkeit erhalten. Noch sei man in der Lage, die Infektionsketten zurückzuverfolgen sagte Lenert. Alle Kontaktpersonen der Infizierten, ob im In- oder im Ausland, sollen identifiziert, registriert und gegebenenfalls in Quarantäne geschickt werden. Die 52-Jährige gilt mittlerweile als die Managerin der Corona-Krise in Luxemburg. In der jüngsten Politmonitor-Umfrage im Auftrag von RTL wurde sie erstmals als beliebteste Politikerin des Landes gekürt.