Veterinärbehörde ermittelt Tote Hunde in Luxemburg: Pension hatte keine Genehmigung

Luxemburg · In Luxemburg sind fünf Hunde nach ihrem Aufenthalt in einer Hundepension gestorben. Das Veterinäramt des Nachbarlandes untersucht den Fall. Am Montag äußerte sich die Behörde.

19.08.2024 , 18:11 Uhr

Hitze kann für Hunde tödliche Folgen haben. Ist das auch der Grund, warum die fünf Fellnasen in der Hundepension gestorben sind? Foto: dpa/Robert Michael