Arbeitnehmer : Was bedeutet die neue elektronische Krankschreibung für Grenzgänger in Luxemburg?

Trier/Luxemburg Seit diesem Jahr brauchen gesetzliche Versicherte keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei ihrem Arbeitgeber abzugeben. Das geschieht nun elektronisch. Für Grenzgänger gilt das aber nicht.

Seit 1. Januar gibt es die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) für gesetzlich Versicherte. Damit entfällt der bisherige „gelbe Schein“ für die Krankmeldung. Arztpraxen schicken die Krankmeldung nun direkt an die gesetzlichen Krankenkassen. Arbeitgeber rufen die Krankmeldung elektronisch dort ab. Allerdings müssen die Arbeitnehmer weiterhin dem Arbeitgeber mitteilen, wie lange sie krankgeschrieben sind. Gesetzlich Versicherte müssen die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung weder an die Krankenkasse noch an ihren Arbeitgeber übermitteln.

Keine elektronische Krankschreibung in Luxemburg möglich

Das gilt auch für alle Grenzgänger. In Luxemburg existiert das System der elektronischen Krankmeldung noch nicht. Daher müssen die in Luxemburg beschäftigten deutschen Arbeitnehmer auch weiterhin bei einer Krankschreibung ihren Arzt in Deutschland bitten, ihnen einen Ausdruck der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auszuhändigen, und zwar in zweifacher Ausfertigung. Eine Kopie geht an die nationale Gesundheitskasse (CNS) in Luxemburg (entweder per Post oder als eingescanntes Dokument per E-Mail), die andere (ohne Diagnose) an den Arbeitgeber.