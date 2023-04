Ende der Billig-Glimmstängel? Luxemburg will Zigaretten teurer machen – das kommt auf Raucher zu

Mit der nun in Aussicht gestellten Preiserhöhung wären Zigaretten in Luxemburg trotzdem noch ungewöhnlich günstig im Vergleich zu den Nachbarländern. Aktuell kostet eine Schachtel mit 20 Zigaretten in Luxemburg rund 5 Euro, immer abhängig von der Sorte. In Deutschland liegen die Preise für große und beliebte Marken jenseits von 7,50 Euro.