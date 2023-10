Auftritt in Luxemburg „Das macht mich wütend“: Zirkus tritt in Remich trotz Verbot mit Tieren auf

Der „Cirque Crone“ hatte am Mittwochabend in Remich eine Aufführung mit Tieren. Das Problem: Die Moselgemeinde hat dem Zirkus nur eine Genehmigung für Auftritte ohne Tiere erteilt. „Weil wir das auch nicht unterstützen“, sagte DP-Bürgermeister Jacques Sitz am Mittwochmittag gegenüber dem Tageblatt. Die Annahme des Bürgermeisters war, dass die Tiere zwar auf dem Parkplatz vor dem Remicher Freibad stehen, jedoch nicht im Zelt auftreten würden. Die Fotos von Mittwochabend stammen vom Piraten-Politiker und Remicher Gemeinderat Daniel Frères. „Wenn ich so etwas sehe, macht mich das wütend – das soll verboten werden. Zirkus ist okay, aber dann ohne Tiere“, so Frères