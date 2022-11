Gesundheit : Luxemburger Gesundheitsbehörde warnt vor gefälschtem Viagra

In Luxemburg sind in den vergangenen Jahren vermehrt gefälschte, nicht in der EU zugelassene Viagra-Pillen aufgetaucht. Foto: dpa/Uli Deck

Luxemburg Bei mehr als der Hälfte der beschlagnahmten, illegal nach Luxemburg gelieferten Medikamente handelt es sich um Potenzmittel. Allerdings können die Präparate schlimme Nebenwirkungen haben.

Jedes Jahr werden Tausende Arzneimittel, die von Privatpersonen im Internet bestellt werden, illegal nach Luxemburg geliefert. Die meisten davon haben keine Zulassung in Europa oder es handelt sich um gefälschte Produkte. Und einige dieser Präparate können durchaus gefährlich für die Gesundheit sein. Alle beschlagnahmten Präparate wurden von dem nationalen Gesundheitslabor des Nachbarlandes untersucht.

So viel gefälschtes Viagra wurde in Luxemburg beschlagnahmt

Laut Mitteilung der Behörde wurden in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 5570 Produkte vom Zoll beschlagnahmt. Mehr als die Hälfte davon seien Medikamente zur Behandlung von Erektionsstörungen vom Typ „Viagra“ gewesen. Das Labor konzentrierte sich bei seiner Untersuchung auf insgesamt 991 Medikamente, die den Wirkstoff Sildenafil enthielten. Dabei wurde analysiert, wie groß die Menge an Sildenafil in den Tabletten ist.

Bei dem Wirkstoff handelt es sich um PDE-5-Hemmer, die dazu führen, dass es einem Mann physisch leichter fällt, eine Erektion zu bekommen, indem sie den Blutfluss zu den Schwellkörpern im Penis erleichtern. In Deutschland sind Präparate mit Sildenafil verschreibungspflichtig, sie können also nicht einfach so gekauft werden. Eine Nebenwirkung von Sildenafil kann Herzinfarkt, plötzlicher Herztod, Schlaganfall sowie der Verschluss von Netzhautgefäßen sein. Ärzte raten daher dringend, vor Anwendung von Sildenafil die Gegenanzeigen zu beachten, wann das Präparat wegen Gesundheitsgefahren nicht genommen werden darf.

Die Gefahren durch die falschen Viagra-Pillen