Energie : Luxemburger Stadtrat: Ja zum Energiesparen – Nein zum Public Viewing

Fußballfans müssen im Großherzogtum in diesem Jahr auf Public Viewing verzichten. Allerdings wird’s bei der WM hierzulande sicher auch kühler sein als im letzten Fußball-WM-Sommer. (Archivfoto) Foto: dpa/Uwe Anspach

Luxemburg In Luxemburg hat der Stadtrat über die Energiekrise und entsprechende Maßnahmen beraten. Neben der Erhöhung der Energieprämie spielte dabei auch der Fußball eine Rolle. So will die Stadt Luxemburg während der diesjährigen Fußball-WM auf Public Viewing verzichten.