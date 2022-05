Luxemburger Adel : Vill Gléck fir däi Gebuertsdag, Charles!

Großherzogtum Luxemburg feiert heute den zweiten Geburtstag von Charles – dem Thronnachfolger an zweiter Stelle.

„Vill Gléck fir däi Gebuertsdag!“ Das Großherzogtum Luxemburg feiert heute den zweiten Geburtstag seiner Königlichen Hoheit Prinz Charles und damit dem Thronfolger am Hof an zweiter Stelle. Denn Prinz Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume ist das erste Kind von Ihren Königlichen Hoheiten Prinz Guillaume, dem Erbgroßherzog, und Prinzessin Stéphanie, der Erbgroßherzogin.

Prinz Charles wurde vor zwei Jahren per Kaiserschnitt in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg geboren und am 19. September 2020 in der Abtei SaintMaurice von Clerf getauft. Die Paten sind Prinz Louis, Bruder des Erbgroßherzogs, und Gräfin Gaëlle de Lannoy, Schwester der Erbgroßherzogin.