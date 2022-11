Weinbau : Weiterhin kein Biowein-Label

Domaines Vinsmoselle setzen auf freiwillige Nachhaltigkeit.

Luxemburg (sas) Die Luxemburger Winzer der Winzergenossenschaft Domaines Vinsmoselle haben sich offiziell dazu verpflichtet, in den kommenden fünf Jahren noch mehr auf Nachhaltigkeit zu setzen – allerdings unter dem Gebot der Freiwilligkeit. So gibt es nicht wie in Frankreich eine gemeinsame Charta für Nachhaltigkeit im Weinbau, wohl aber eigene Kriterien einer langfristigen nachhaltigen Vision in den kommenden fünf bis zehn Jahren für einen „engagierten Weinberg“. Dies schließt vorerst jegliche Mitgliedschaft in einem bestehenden wie Bio oder Fair&Green in der Landwirtschaft oder zukünftigen Label aus. Man wolle keinen Druck auf Kriterien ausüben, denen sich die Genossenschaft nicht unterwerfen möchte, wie Josy Gloden, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft, die etwa 200 Winzer umfasst, erklärt.