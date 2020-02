Lexikon : Do geet keng Maus drun

Do geet keng Maus drun

Nachdem wir uns über die luxemburgische Redewendung ...

Wer dran kuckt ewéi eng Maus aus enger Mielbittchen , der schaut heraus wie eine Maus aus einer Mehlbütte, also froh und zufrieden.

Do geet keng Maus drun.

Et freet emol keng Maus no him.