Lexikon : Gëf dech der Kaz

Dass auch die Katze als Haustier immer wieder auch für unerfreuliche Redewendungen herhalten muss, dafür geben unsere heutigen Ausdrücke einen Beweis:

Ähnlich: En as iwwerall derbäi, wou eng Kaz duurch d‘Baach geschleeft gët.

Übertragen am Ende eines Feilschens: Um die Sache nun abzuschließen ...

Leck d‘Kaz am Aasch!

Übertragen: Lass mich in Ruhe!

Hien as fir d‘Kaz.

Benutzt man den Namen Kaz auch für Menschen, so bezeichnet dies hauptsächlich ein launisches, böswilliges Mädchen, das man mit dem Ausdruck O du Kaz do betitelt.

`T as emol eng Kaz.

All Kaz wéi et (eng) as, `t huet e gutt Häerz.