Finanzen : Luxemburgs Finanzminister freut sich über mehr Geld

Luxemburg () Der Haushaltsüberschuss 2019 des Landes beträgt nach sechs Monaten bereits 869 Millionen Euro. Das berichtet das Finanzministerium in Luxemburg. Die Ausgaben seien nur langsam um 2,8 Prozent gestiegen, während die Einnahmen ein Plus von 13,4 Prozent verzeichneten.

Wie das Finanzministerium nun mitteilt, haben die niedrigen Ausgaben auch mit der Periode nach den Parlamentswahlen zu tun. Denn die Haushaltspraxis der provisorischen Zwölftel („douxième provisoires“), die immer dann angewandt wird, wenn eine Übergangsregierung, etwa nach Wahlen, die Geschäfte führt, bringe mit sich, dass so keine großen Investitionen getätigt würden; eine Praxis, die während der ersten vier Monate 2019 angewandt worden sei. So schreibt das Ministerium in seiner Analyse des ersten Halbjahres 2019, die Ausgaben würden weiter zunehmen.