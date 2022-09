Rot-weiß-blau : Wie Luxemburgs Flagge aussieht – und warum man sie so leicht mit der Flagge der Niederlande verwechselt

Leicht zu erkennen, wenn man den Unterschied kennt: Links ist die Flagge von Luxemburg zu sehen, rechts die Flagge der Niederlande. Foto: Getty Images/iStockphoto/sldesign78

Luxemburg Zuletzt wurde die Flagge von Luxemburg in den 1990ern leicht verändert. Trotzdem bleibt eine Verwechslungsgefahr, wenn man nicht weiß, worauf man achten muss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie sieht die Fahne von Luxemburg aus?

Wie viele andere Fahnen ist auch jene von Luxemburg eine sogenannte Trikolore. Das bedeutet, dass die Fahne aus drei Farben besteht, die in drei gleichgroßen, horizontal verlaufenden Farbstreifen angelegt sind. Im Falle der Fahne Luxemburgs handelt es sich um die Farben Rot, Weiß und (Hell-)Blau, die in dieser Reihenfolge von oben nach unten angeordnet sind.

Haben Luxemburg und Niederlande die gleiche Flagge?

Tatsächlich sind die Farben sehr ähnlich, allerdings unterscheiden sie sich in der Helligkeit des roten und blauen Teils. Diese sind bei der niederländischen Flagge deutlich dunkler. Ein weiterer Unterschied, der allerdings viel weniger deutlich ins Auge springt, ist das Seitenverhältnis der beiden Fahnen. Bei der Fahne Luxemburgs ist das Seitenverhältnis eins zu zwei, bei der niederländischen Fahne ist es zwei zu drei. Interessanterweise gibt es noch zwei weitere Länder, die die Farbkombination genauso angeordnet haben – jene Kroatiens und jene Paraguays. Beide haben allerdings eine Staatswappen im Zentrum der Flagge positioniert. Auch hier sind die Farbschattierungen andere als im Falle Luxemburgs und der Niederlande.

Lesen Sie auch Großherzogtum : Feiertage in Luxemburg 2022: Alle Termine und der kuriose Grund für das Datum des Nationalfeiertags

Seit wann hat Luxemburg die heutige Flagge?

Die Fahne des Großherzogtums gibt es in ihrer heutigen Form tatsächlich erst seit dem Jahr 1972, was sich aber nur auf die Farbgebung bezieht; eine Aktualisierung der Farben fand 1993 statt. Die Nationalflagge an sich wurde im Jahr 1845 gesetzlich festgelegt, erstmals aufgetaucht ist sie 15 Jahre früher, in der Folge der Belgischen Revolution im Jahr 1830.

Welche Bedeutung haben die Farben der luxemburgischen Flagge?

Die Farbgebung rot, weiß und blau gibt es schon seit dem Mittelalter. Belegt für den damaligen Graf Heinrich V. sind um das Jahr 1240 blau- und weißgestreifte Wappen und Banner mit einem roten Löwen mit Krone. Eine Interpretation der Farben geht in die Richtung, dass Blau für Tapferkeit oder Stärke steht, Weiß für die Reinheit oder die Religion und das Rot für das Blut, das für die Freiheit des Landes oder Staats geflossen ist. Eine andere Interpretation bescheinigt den Farben, sich an der Natur zu orientieren – Blau für den Himmel oder das Meer und Weiß für den Schnee. In der Psychologie der Farben gibt es eine weitere Möglichkeit, die drei Farben zu deuten. Die Materie, also das Land, wird durch die Farbe Rot dargestellt, die Menschen, also deren Seelen, sind die Farbe Blau und das Weiße steht für die Reinheit.

Wie sieht Luxemburgs Flagge für Schifffahrt und Luftverkehr aus?