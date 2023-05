Konzerte in Luxemburg Pop, R&B und Soul bei der Luxexpo

Die Grammy-Gewinnerin sowie mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin Lizzo kommt im Rahmen ihrer „The Special Tour“ am Montag, 3. Juli, für ein Open-Air-Konzert nach Luxemburg zur Luxexpo. Ihr Album „Special“ erreichte Platz 2 der US Billboard 200 Charts und wurde so zum bestplatzierten Album einer Künstlerin in 2022. Darüber hinaus war die Woche, in der das Album veröffentlicht wurde, auch die Woche mit den höchsten Einnahmen aller in dem Jahr von einer Frau veröffentlichten Alben. Einlass: 17.30 Uhr. Karten: 70,85 Euro. Foto: Lizzo