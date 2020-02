Comedy : Mario Barth in der Rockhal

Esch-sur-Alzette Zwei Stunden mit Vollgas auf einer Reise durch die Absurditäten des Alltags und ausgedehnte Lachsalven. Mit seinem Bühnenprogramm „Männer sind faul, sagen die Frauen“ tritt er am Freitag, 7. Februar, 20 Uhr, in der Rockhal in Esch-sur-Alzette/Luxemburg auf.



Wer glaubt, das Thema Mann/Frau sei irgendwann erschöpft, irrt. Mario Barth hat wieder Erstaunliches und Absurdes aus dem Beziehungsalltag von Frauen und Männern zu berichten. Diesmal gibt ihm nicht nur seine Freundin Rätsel auf. Seine Mutter schafft es mit ihrem neuen Smartphone beinahe den sonst so redegewandten Komiker für einen Moment sprachlos zu machen. Darüber berichtet er ebenso mit aller Detailtreue wie von dem Urlaub mit seinem Patenkind: 16 Jahre alt und voll in der Pubertät.