Am Sonntagabend Marteria-Konzert in Luxemburg wird abgebrochen – das ist der neue Termin

Das Konzert soll allerdings nachgeholt werden – und zwar schon am Freitag, 15. September, im luxemburgischen Atelier. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Die Tickets behalten laut der Mitteilung ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht oder geupdatet werden. Wer an diesem Termin nicht kann, hat die Möglichkeit, sich den Ticketpreis rückerstatten zu lassen. Dafür soll man sich bis Mittwoch, 13. September, um 18 Uhr schriftlich per E-Mail an die Adresse info@atelier.lu melden. Das ist auch die Adresse für etwaige Rückfragen.