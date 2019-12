Grenzüberschreitende Zusammenarbeit : EU-Mittel für kleine Projekte

Trier () Wer über die Grenzen hinweg mit und nach Luxemburg, Belgien oder Frankreich gemeinsam Sport- oder Kulturveranstaltungen organisiert, Treffen oder Konferenzen abhält, im Rahmen von Bürgerbeteiligung oder Networking öffentliche Dienste verbessert oder wer anlässlich von gemeinsamen Gedenktagen Feste organisiert, dem stellt die Europäische Union Anfang 2020 mit dem Start des Programms Interreg V A Großregion eine Förderung in Aussicht.

Zur Vorbereitung gibt es mehrere Informationsveranstaltungen in den verschiedenen Teilgebieten der Großregion, wo mögliche Träger von Mikroprojekten Informationen erhalten. Die nächsten Informationsveranstaltungen sind am Dienstag, 10. Dezember, 19 Uhr, im ostbelgischen Burg Reuland in deutscher Sprache sowie am Donnerstag, 12. Dezember, 15 Uhr, in Luxemburg in französischer und deutscher Sprache. In Rheinland-Pfalz sind vor allem die Landkreise und die Stadt Trier förderfähige Gebiete. Die Dauer eines Mikroprojektes beträgt maximal 18 Monate. Eine Verlängerung ist nicht zulässig. Teilnehmen können Vereine, Kommunen, Schulen und deren Träger sowie sozial- und solidarwirtschaftliche Organisationen. Der Mikroprojektaufruf wird im ersten Quartal 2020 stattfinden.