Luxemburg : Mehr Akademiker für die Grenzregion gewinnen

Trier/Luxemburg Zu wenig Wissen, zu wenig Zusammenarbeit, zu wenig Konzepte: Warum Trierer Studierende die Region lieber verlassen wollen.

Rund 17 000 Studierende leben und lernen in Trier. Doch nur diejenigen, die aus der Region von Eifel, Mosel und Hunsrück kommen, wollen auch hier bleiben. Von den Zugezogenen haben gut die Hälfte (52 Prozent der Befragten) fest vor zu gehen oder können sich dies zumindest wieder vorstellen. Das ist das Ergebnis einer Studie unter gut 1000 Studierenden an Hochschule und Universität Trier durch den Marketingprofessor Udo Burchard von der Hochschule im Projekt Task Force Grenzgänger 2.0 der Stadt Trier.

„Gekommen, um zu bleiben!“ Um das Motto auch unter den Trierer Absolventen zu verinnerlichen, hat Burchard eine Empfehlungsliste zusammengestellt: Demnach muss der Kontakt zwischen Unternehmen, Start-Ups und Studierenden etabliert und regelmäßig gefördert werden. „Hier gibt es ein Informationsproblem“, sagt er, denn „über die Karrierechancen in Trier und im angrenzenden Luxemburg scheinen die Studierenden wenig informiert zu sein“. Um auch ein Potenzial an künftigen Fachkräften aus dem akademischen Umfeld in der Stadt und Region halten zu können, „sollte die Karte der Kooperation in der Großregion viel stärker gespielt werden“, rät Burchard. Das müsse intensiviert werden, wenn Trier auf die Akademiker setzen wolle. Dies bestätigt Julia Schäfer vom Amt für Stadtentwicklung der Stadt Trier, denn Studierenden brächten dem Oberzentrum „Lebendigkeit, die dem demografischen Wandel entgegenwirkt“, sagt sie. Ziel sei es deshalb, die Stadt attraktiver zu machen, um die meist höheren Verdienste von Akademikern in der Region zu verankern und deren Produktivität und Kaufkraft zu nutzen.