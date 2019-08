Luxemburg : Schutzzonen gegen Nitratbelastung

Info

(sas) Der durchschnittliche Verbrauch von Trinkwasser in Luxemburg beträgt an einem Tag 120 000 Kubikmeter. Dem steht eine 177 600 Kubikmeter umfassende Versorgungskapazität des Wasserversorgers Sebes (70 000 m3), aus Quellen (66 000 m3) und Tiefbrunnen (41 600 m3) gegenüber.

D as Umweltministerium rechnet damit, dass sich der Trinkwasserverbrauch bis zum Jahr 2040 auf 170 000 Kubikmeter am Tag erhöht. Ab dem Jahr 2021 soll die Sebes-Aufbereitungsanlage am Obersauer-Stausee pro Tag 40 000 Kubikmeter mehr liefern können. Heute schon ist der See in zwei Areale aufgeteilt, ein naturgeschütztes Freizeit- und Angel-Gebiet sowie das zu Esch/Sauer gelegene, extrem geschützte Areal zur Trinkwassergewinnung. Die hier liegenden Schutzzonen wurden bereits 1961 angelegt, um den See vor negativen Einflüssen zu schützen. Denn noch immer sind nicht alle Gemeinden und Haushalte Luxemburgs an eine Kläranlage mit Phosphatabscheidung angeschlossen.