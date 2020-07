Kostenpflichtiger Inhalt: Anstieg der Corona-Fälle : In Luxemburg verschärft sich die Corona-Lage

Eine Medizinische Mitarbeiterin nimmt in Schutzausrüstung Tupferproben von Autofahrern in einer Covid-19-Teststation in Luxemburg. Foto: dpa/Francisco Seco

Luxemburg Treffen ohne Masken und Abstand treiben im Nachbarland die Fälle von Corona in die Höhe. Am Montagabend wurden dort 378 an dem Virus Erkrankte registriert — 20 mehr als am Vortag.