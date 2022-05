Grenzgänger : Im Homeoffice spart man 167 Euro wöchentlich

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Luxemburg () Wer im Homeoffice arbeitet, spart bis zu 150 Euro pro Woche. Das ist das Ergebnis einer internationalen Umfrage für das US-Telekommunikationsunternehmen Cisco. In dem Bericht „Workforce of the Future“ ist als Pluspunkt der Arbeit von zu Hause aus festgehalten: weniger Kraftstoff für den Weg zur Arbeit; weniger Verpflegungskosten; weniger Ausgaben für Berufskleidung.