Menschen sind unzufrieden Luxemburgs Millionäre werden wieder weniger

Dass die Luxemburger Millionäre im Schnitt weniger eingebüßt haben als ihre weltweiten Kollegen, dürfte an mehreren Faktoren liegen. So sei die Inflationsrate hierzulande und auch in Belgien niedriger gewesen als in anderen Ländern, sagte Kris Poté von Capgemini Belgien. Gleichzeitig habe es in beiden Ländern auch mehr Unterstützungsprogramme für beispielsweise Restaurants und Hotels gegeben als anderswo. Zudem mag es an der geringeren Risikofreude der Luxemburger liegen. Letztes Jahr hatte Capgemini erklärt, dass die Millionäre hierzulande ihr Geld etwas anders anlegen als ihre Kollegen weltweit. Sie investieren im Schnitt weniger in Aktien, doch mehr in Immobilien (2021 rund 20 Prozent ihres investierten Vermögens).