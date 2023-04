Wandern in Luxemburg Der Minett Trail in Esch: Übernachten wie in einem Spaceshuttle (Fotos)

Der Escher Gîte ist auf einen Anhänger montiert und sehr solide konstruiert. Dank seiner Stützen steht er ebenso fest in der Landschaft. Er hat aber auch massive Räder. Wie ein richtiger Wohnwagen ist er nämlich mobil. Er verfügt über ein autonomes Wassersystem mit Frischwassertank und Wiederverwendung für die Toilette und braucht nur einen Stromanschluss. Was sagen die verantwortlichen Architekten, Philippe Nathan und Julie Lorang, dazu? „Pump it up ist ein Hotel, das mit einem Fahrzeug gezogen werden kann. Wie ein Spaceshuttle wird es am Zielort ankommen und seine Hemisphäre aufblähen.“