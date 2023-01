Oscar-Nominierung : Mit diesen Filmen will Luxemburg Preise gewinnen

Mit diesen Filmen will Luxemburg Preise gewinnen

Bei der kommenden Oscar-Verleihung ist ein Beitrag aus dem Großherzogtum mit am Start. Chancen erhoffen sich luxemburgische Filmproduzenten auch bei einem weiteren Filmpreis.

(red) Der rote Koffer (“La valise rouge“) könnte mit etwas Glück dem Großherzogtum einen Oscar bescheren: Der gleichnamige Kurzfilm des luxemburgischen Regisseurs und Produzenten Cyrus Neshvad ist im Rennen um die begehrten Filmtrophäen Hollywoods, die am 12. März in Los Angeles vergeben werden. Das gab die Filmförderung des Nachbarlandes bekannt.

Demnach ist „La valise rouge“ in der Kategorie Bester Kurzfilm nominiert. Er ist im Jahr 2021 innerhalb von sechs Tagen komplett am Flughafen Findel gedreht worden und wird im März beim Filmfestival von Luxemburg-Stadt gezeigt. „Meine Gedanken sind bei den iranischen Frauen, die derzeit für ihre Rechte und ihre Freiheit kämpfen. Ich hoffe, dass mein Kurzfilm dazu beitragen kann, die ganze Welt für ihre Situation zu sensibilisieren", teilte Regisseur Neshvad anlässlich der Nominierung mit.

Frankreich sucht die besten Filme - Preis auch für Luxemburger?

Auch bei einem weiteren Wettbewerb sind Produktionen am Start, die von luxemburgischen Firmen mitproduziert worden sind: In Frankreich werden Ende Februar mit den „Césars“ die nationalen Filmpreise vergeben. In der Kategorie Bester Animationsfilm sind dabei "Le petit Nicolas" (Co-Produzent die Firma Bidiful Productions) und "Ernest & Célestine: le voyage en Charabie" (Mélusine Productions) nominiert worden.