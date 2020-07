Luxemburg : Mit negativem Covid-Test in den Freizeitpark

Brühl/Luxemburg Jetzt dann doch: Nachdem der Freizeitpark Phantasialand in Brühl am Donnerstag noch seine Luxemburger Gäste gebeten hatte, ihre Reise zu verschieben, hat die Lage sich am Freitag bereits verändert.

Die Bedingung: Ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das teilt die Verwaltung des Freizeitparks auf ihrer Website mit. Damit gelten für die „Einreise“ ins Phantasialand nun die gleichen Bedingungen wie in Rheinland-Pfalz oder im Saarland. Man „erwarte die Gäste mit Ungeduld.“ Die Entscheidung, Luxemburger Gästen den Zutritt zu verweigern, hatte für einen Sturm der Entrüstung auf den sozialen Netzwerken gesorgt.